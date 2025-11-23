Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte versuchen Ringe zu entwenden - Fotofahndung

Essen (ots)

45137 E.-Stadtkern: Am 21. Juni dieses Jahres versuchten zwei unbekannte Männer in einem Juweliergeschäft an der Hollestraße Ringe zu entwenden. Als die Verkäuferin das Vorhaben der Tatverdächtigen bemerkte, flüchteten diese ohne Beute. Die Polizei sucht die Männer jetzt mit Bildern der Videoüberwachung.

Gegen 14:00 Uhr betraten die beiden Männer den Juwelier. Sie schauten sich um und probierten verschiedene Ringe an. Dabei lenkten sie die Verkäuferin ab. Als diese bemerkte, dass sich einer der Tatverdächtigen einen Ring in die Hosentasche gesteckt hatte, stellte sie die Männer zur Rede. Daraufhin händigte der Mann den Ring wieder aus und beide flüchteten aus dem Geschäft.

Die Kriminalpolizei fahndet nach den Männern und sucht sie jetzt mit Bildern der Überwachungskamera.

Die Aufnahmen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/187080

Sollten Sie Hinweise zu den Unbekannten geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell