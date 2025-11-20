Polizei Essen

POL-E: Essen: 57-Jähriger schießt in Hinterhof - 3. Folgemeldung - Tatverdächtiger festgenommen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Am 14. Juli schoss ein 57-jähriger Tatverdächtiger auf einen 37-jährigen Essener, der sich zu dem Zeitpunkt an dem Fenster eines Wohnhauses an der Siemensstraße aufhielt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und fahndet seitdem nach dem Tatverdächtigen.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/57-jaehriger-schiesst-in-hinterhof-mordkommission-eingerichtet

Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen gelang es heute Nachmittag den Zielfahndern des LKA NRW den mit Untersuchungshaftbefehl gesuchten 57-Jährigen in Lünen mit Spezialkräften festzunehmen.

Wir bedanken uns bei allen Bürgern und bei den Medien für die Unterstützung bei der Fahndung. Wir bitten die Bilder des Tatverdächtigen zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell