POL-E: Essen: 57-Jähriger schießt in Hinterhof - 3. Folgemeldung - Tatverdächtiger festgenommen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Am 14. Juli schoss ein 57-jähriger Tatverdächtiger auf einen 37-jährigen Essener, der sich zu dem Zeitpunkt an dem Fenster eines Wohnhauses an der Siemensstraße aufhielt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und fahndet seitdem nach dem Tatverdächtigen.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/57-jaehriger-schiesst-in-hinterhof-mordkommission-eingerichtet

Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen gelang es heute Nachmittag den Zielfahndern des LKA NRW den mit Untersuchungshaftbefehl gesuchten 57-Jährigen in Lünen mit Spezialkräften festzunehmen.

Wir bedanken uns bei allen Bürgern und bei den Medien für die Unterstützung bei der Fahndung. Wir bitten die Bilder des Tatverdächtigen zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

    POL-E: Essen: Unbekannte Person zündet geparktes Fahrzeug an - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - 45472 MH.-Heißen: Am frühen Mittwochmorgen (19. November) setzte eine bislang unbekannte Person einen Porsche Macan in der Leipziger Straße in Brand. Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und suchen nach Zeugen. Gegen 3:15 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr und die Polizei wegen eines brennenden Fahrzeugs. Bei ...

    POL-E: Essen: Polizei Essen beteiligt sich an europaweiten "Truck & Bus"-Kontrollen

    Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiete: Die Polizei Essen hat gestern (18. November) eine Schwerpunktkontrolle bei Lastkraftwagen und Bussen durchgeführt - dabei wurden mehrere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Die Maßnahmen sind Teil der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche "Truck & Bus". Der Verkehrsdienst der Polizei Essen kontrollierte gestern drei Fahrzeuge aus dem ...

