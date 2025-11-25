PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Mauer beschädigt

Haren (ots)

Zwischen Sonntag, 23. November, 22:00 Uhr, und Montag, 24. November 2025, 07:00 Uhr, kam es in der Straße "Neue Düne" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte nach bisherigen Erkenntnissen die Mauer eines Anwohners und verließ danach unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Haren bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05932 / 72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

