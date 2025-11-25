Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Mauer beschädigt
Haren (ots)
Zwischen Sonntag, 23. November, 22:00 Uhr, und Montag, 24. November 2025, 07:00 Uhr, kam es in der Straße "Neue Düne" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte nach bisherigen Erkenntnissen die Mauer eines Anwohners und verließ danach unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Haren bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05932 / 72100 zu melden.
