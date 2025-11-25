PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Imbisswagen - Lebensmittel entwendet

Papenburg (ots)

Zwischen Freitag, 21. November, 15:00 Uhr, und Montag, 24. November 2025, 09:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Imbisswagen an der Straße Industriehafen-Süd auf. Dort entwendeten sie verschiedene Lebensmittel, darunter Getränke, Fleischwaren und Kaffee, im geschätzten Wert von rund 300 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro. Die Polizei Papenburg bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04961 / 926-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 07:08

    POL-EL: Osterwald - Kupferdiebstahl auf Baustelle

    Osterwald (ots) - Zwischen Donnerstag, 20. November, 17:00 Uhr, und Montag, 24. November 2025, 08:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter Kupfer von einer Baustelle an der Straße Pappeldiek entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen trennten die Täter etwa 30 Meter Erdungskabel von dort abgestellten Baumaschinen ab und nahmen dieses anschließend an sich. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 07:07

    POL-EL: Lingen - Baustelleneinbrüche - Polizei ermittelt

    Lingen (ots) - Zwischen Donnerstag, 20. November, und Montag, 24. November 2025, kam es im Stadtgebiet Lingen zu einer Serie von insgesamt acht Einbruchdiebstählen auf verschiedenen Baustellen. In allen Fällen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Baustellengeländen und brachen dort Baucontainer auf. Entwendet wurden vor allem ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 06:58

    POL-EL: Wietmarschen-Lohne - Einbruch in Lagerhalle

    Wietmarschen-Lohne (ots) - Am Sonntag, 23. November 2025, kam es zwischen 19:51 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Lagerhalle eines Betriebes an der Franz-Josef-Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude, indem sie ein Seitenfenster einschlugen. Anschließend betraten mehrere Personen die Lagerhalle und stellten dort Diebesgut zum Abtransport bereit. Weitere Gegenstände wurden über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren