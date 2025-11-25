Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Imbisswagen - Lebensmittel entwendet

Papenburg (ots)

Zwischen Freitag, 21. November, 15:00 Uhr, und Montag, 24. November 2025, 09:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Imbisswagen an der Straße Industriehafen-Süd auf. Dort entwendeten sie verschiedene Lebensmittel, darunter Getränke, Fleischwaren und Kaffee, im geschätzten Wert von rund 300 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro. Die Polizei Papenburg bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04961 / 926-0 zu melden.

