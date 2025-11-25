PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Baustelleneinbrüche - Polizei ermittelt

Lingen (ots)

Zwischen Donnerstag, 20. November, und Montag, 24. November 2025, kam es im Stadtgebiet Lingen zu einer Serie von insgesamt acht Einbruchdiebstählen auf verschiedenen Baustellen. In allen Fällen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Baustellengeländen und brachen dort Baucontainer auf. Entwendet wurden vor allem Werkzeuge, Baumaschinen, Elektrogeräte sowie teilweise größere Mengen Dieselkraftstoff. Die Taten ereigneten sich unter anderem an der Meppener Straße, Dr.-Lindgen-Straße, im Bereich Darmer Esch, an der Rheiner Straße, an zwei Tatorten an der Lessingstraße, in der Wilhelmstraße sowie an der Straße Zur Wetterstation. Insgesamt beläuft sich der bisher bekannte Schaden auf über 30.000 Euro. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Die Polizei Lingen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der betroffenen Baustellen beobachtet haben, sich unter 0591 / 87-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
