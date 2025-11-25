Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bawinkel - Einbrüche in Baucontainer - Polizei sucht Zeugen
Bawinkel (ots)
Zwischen Samstag, 22. November 2025, 13:00 Uhr, und Montag, 24. November 2025, 08:00 Uhr, kam es in der Hans-Brinkmann-Straße auf einer Baustelle zu zwei Einbrüchen in Baucontainer. Unbekannte Täter brachen zwei Container gewaltsam auf, um sich Zugang zu verschaffen. Welche Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer (05904)964890 in Verbindung zu setzen.
