Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Bad Bentheim (ots)

Am 21. November 2025 zwischen 14:45 Uhr und 19:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Badeparks in der Straße Zum Ferienpark zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Anzeigenerstatter hatte seinen grauen Skoda-Firmenwagen vorwärts in eine Parklücke eingeparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken in bzw. aus der gegenüberliegenden Parkbucht gegen den Skoda gestoßen ist und sich anschließend entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Verursacher oder Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

