Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Eigentümer gesucht

Lathen (ots)

Die Polizei Lathen sucht die Eigentümer zweier Fahrräder, die am Bahnhof Lathen im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens als mutmaßliches Diebesgut festgestellt wurden. Bei den Rädern handelt es sich um zwei schwarze Fahrräder mit tiefem Einstieg, von denen eines einen verbogenen Lenkerkorb aufweist. Personen, die den Verlust eines entsprechenden Fahrrads bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

