Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lathen - Eigentümer gesucht
Lathen (ots)
Die Polizei Lathen sucht die Eigentümer zweier Fahrräder, die am Bahnhof Lathen im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens als mutmaßliches Diebesgut festgestellt wurden. Bei den Rädern handelt es sich um zwei schwarze Fahrräder mit tiefem Einstieg, von denen eines einen verbogenen Lenkerkorb aufweist. Personen, die den Verlust eines entsprechenden Fahrrads bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 zu melden.
