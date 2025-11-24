Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf Parkplatz
Nordhorn (ots)
In der Zeit von Samstag, 22.11.2025, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 23.11.2025, 10:00 Uhr wurde in der Aachener Straße in Nordhorn ein geparkter Pkw beschädigt. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz an der genannten Örtlichkeit. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten VW auf bislang ungeklärte Weise. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
