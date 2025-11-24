Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf Parkplatz

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Samstag, 22.11.2025, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 23.11.2025, 10:00 Uhr wurde in der Aachener Straße in Nordhorn ein geparkter Pkw beschädigt. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz an der genannten Örtlichkeit. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten VW auf bislang ungeklärte Weise. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell