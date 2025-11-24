PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfall auf der B402

Haselünne (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 20:30 Uhr auf der B402 im Bereich Dörgen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Ein 55-jähriger Fahrer eines Mercedes war aus Haselünne kommend in Richtung Meppen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden VW, der von einer 49-jährigen Frau geführt wurde. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 48-jähriger Mitfahrer. Der Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrerin des VW sowie ihr Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 24.11.2025 – 07:40

    POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

    Meppen (ots) - Am Wochenende kam es in Meppen zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Straße Am Jüdischen Friedhof zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall zwischen Samstag, 22.11.2025, 15:00 Uhr, und Sonntag, 23.11.2025, 14:30 Uhr. Der Unbekannte schlug mit einem Stein die Glasscheibe der ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 07:36

    POL-EL: Messingen - Wohnungsbrand in Einfamilienhaus

    Messingen (ots) - In den frühen Morgenstunden des 23. November 2025 kam es gegen 4:13 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Antoniusstraße. Nach ersten Erkenntnissen geriet im Erdgeschoss eine Matratze in Brand. In der Folge kam es zu einer erheblichen Rauch- und Rußentwicklung, die das gesamte Erdgeschoss betraf. Durch die Hitzeentwicklung splitterten zudem teilweise Fensterscheiben. Der entstandene ...

    mehr
