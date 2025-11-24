Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfall auf der B402

Haselünne (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 20:30 Uhr auf der B402 im Bereich Dörgen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Ein 55-jähriger Fahrer eines Mercedes war aus Haselünne kommend in Richtung Meppen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden VW, der von einer 49-jährigen Frau geführt wurde. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 48-jähriger Mitfahrer. Der Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrerin des VW sowie ihr Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell