Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Wohnungsbrand in Einfamilienhaus

Messingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23. November 2025 kam es gegen 4:13 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Antoniusstraße.

Nach ersten Erkenntnissen geriet im Erdgeschoss eine Matratze in Brand. In der Folge kam es zu einer erheblichen Rauch- und Rußentwicklung, die das gesamte Erdgeschoss betraf. Durch die Hitzeentwicklung splitterten zudem teilweise Fensterscheiben. Der entstandene Gebäudeschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Sie brachte den brandbetroffenen Bereich schnell unter Kontrolle und konnte so ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern.

Die Bewohnerin des Hauses hielt sich zum Zeitpunkt des Brandes allein im Gebäude auf und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach aktuellem Stand ist eine unsachgemäße Verwendung einer Zigarette als mögliche Ursache nicht ausgeschlossen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell