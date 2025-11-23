Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

Am Samstag, 22. November 2025, kam es gegen 15:00 Uhr auf der Friederikenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Friederikenstraße aus Richtung "Am Stadtpark" kommend in Fahrtrichtung "Aschendorf". Auf Höhe eines dort befindlichen Parkplatzes beabsichtigte der Fahrer, nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er einen 90-jährigen Fußgänger, der sich auf dem Gehweg in dieselbe Richtung bewegte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Senior leichte Verletzungen erlitt. Der unfallverursachende Fahrer - nach ersten Erkenntnissen in einem hellen Pkw mit LER-Kennzeichen unterwegs - setzte seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Personalien anzugeben oder sich um den Verletzten zu kümmern.

Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 04961 926-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell