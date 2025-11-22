PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - 86-jähriger Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Am Freitag, 21. November 2025, gegen 11:25 Uhr, ist es am Kreisverkehr Gildehauser Weg / Kanalweg / Mathildenstraße in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 79-jähriger Fahrer eines Kia Picanto beabsichtigte, den Kreisverkehr zu verlassen und nach rechts auf den Gildehauser Weg in Richtung Gildehaus abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem 86-jährigen Pedelec-Fahrer, der den Kreisverkehr vorschriftsmäßig in Richtung Mathildenstraße befuhr. Der Pedelec-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er musste nach Erstversorgung durch Passanten sowie die eintreffenden Polizeibeamten umgehend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

