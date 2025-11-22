Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Geparkter VW Golf auf Supermarktparkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Freitag, 21. November 2025, kam es zwischen 17:20 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts an der Hasebrinkstraße 11 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes einen ordnungsgemäß abgestellten grauen VW Golf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter 05931 949-0 zu melden.

