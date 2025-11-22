Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Am Freitagmorgen, 21. November 2025, kam es gegen 8:15 Uhr im Bereich der Kolpingstraße / Emmelner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer bog aus der Kolpingstraße ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer 18-jährigen Radfahrerin, die die Einmündung querte. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte junge Frau zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell