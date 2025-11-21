POL-EL: Lingen - Zeugen nach Einbruch gesucht

Meppen (ots) - Zwischen dem 16. November 2025, 17:00 Uhr, und dem 20. November 2025, 18:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Straße "An der Weiche" gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus erlangt. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Welche Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Meppen unter der ...

