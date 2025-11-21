PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Einbruch gesucht

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Personen verschafften sich zwischen dem 19. November 17.30 Uhr und 20. November 6 Uhr gewaltsam Zutritt zu mehreren Baucontainern einer Baustelle an der Straße "Dillensand". Anschließend entwendeten sie diverses hochwertiges Werkzeug, sodass ein Schaden von schätzungsweise 15.000 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

