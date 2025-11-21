Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Zeugen nach Einbruch gesucht
Lingen (ots)
Bislang unbekannte Personen verschafften sich zwischen dem 19. November 17.30 Uhr und 20. November 6 Uhr gewaltsam Zutritt zu mehreren Baucontainern einer Baustelle an der Straße "Dillensand". Anschließend entwendeten sie diverses hochwertiges Werkzeug, sodass ein Schaden von schätzungsweise 15.000 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.
