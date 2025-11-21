Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbrüche in Wohnhaus und Geschäftsgebäude - Polizei prüft Tatzusammenhang

Lingen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 20. November 2025, ist es in Lingen zu zwei Einbrüchen gekommen, bei denen bislang unbekannte Täter Bargeld in vierstelliger Höhe entwendeten. Die Polizei prüft einen möglichen Tatzusammenhang.

Im Zeitraum zwischen 0:00 Uhr und 06:00 Uhr drang die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus an der Dalumer Straße ein. Im Erdgeschoss wurden mehrere Räume betreten und durchsucht. Vermutlich im selben Zeitraum, zwischen 2:00 Uhr und 7:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere Täter in Büroräume eines Wohn- und Geschäftsgebäudes am Achteresch. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht.

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und geht nach derzeitigen Erkenntnissen davon aus, dass beide Taten im Zusammenhang stehen könnten. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

