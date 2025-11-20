PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lähden - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lähden (ots)

In der Zeit von gestern, 16:30 Uhr bis heute, 05:30 Uhr kam es auf der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam mit seinem Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 46 aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er beschädigte dabei die Leitschutzplanke, einen Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 - 958700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
