Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, 19.11.2025, kam es zwischen 20:40 Uhr und 20:52 Uhr auf dem Parkplatz des Combi-Marktes in der Straße Umländerwiek links in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den dort abgestellten Citroën C1. Nach dem Zusammenstoß verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne die erforderlichen Maßnahmen zur Schadensregulierung zu treffen. Durch die Kollision entstand ein erheblicher Sachschaden am Citroën. Das Fahrzeug war aufgrund eines Achsbruchs nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell