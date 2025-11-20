Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Geparkter Transporter beschädigt
Papenburg (ots)
Am Mittwoch, 19.11.2025, kam es im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bergstraße in Papenburg. Ein am Straßenrand geparkter Toyota ProAce wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Bergstraße aus Richtung Sonnentaustraße und kollidierte mit dem abgestellten Transporter. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.
