Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Geparkter Transporter beschädigt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, 19.11.2025, kam es im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bergstraße in Papenburg. Ein am Straßenrand geparkter Toyota ProAce wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Bergstraße aus Richtung Sonnentaustraße und kollidierte mit dem abgestellten Transporter. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

