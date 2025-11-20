Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Diebstahl aus verschlossenem PKW

Nordhorn (ots)

Im Zeitraum von Montag, 17.11.2025, 19:15 Uhr, bis Dienstag, 18.11.2025, 08:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise in ein verschlossenes Renault, das in der Straße Liststiege in Nordhorn abgestellt war. Aus dem Inneren des PKW entwendeten die Täter eine auf der Rückbank abgelegte Tasche. Darin befanden sich unter anderem ein Laptop sowie eine externe Festplatte. Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell