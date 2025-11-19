Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Diebstahl eines E-Scooters

Nordhorn (ots)

Am Dienstagabend, zwischen 18:30 und 20:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen gesicherten E-Scooter in der Bentheimer Straße. Der Roller war ordnungsgemäß abgestellt und abgeschlossen, als er unbemerkt entwendet wurde.

Die Polizei Nordhorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.

