Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Verkehrsunfall auf der K116

Esterwegen (ots)

Am Mittwochmittag gegn 12:15 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 116 in Fahrtrichtung B401 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 22-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Fahrerin mit ihrem Ford die K116, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug geriet daraufhin ins Schleudern und kam schließlich im Ableiter (Kanal) zwischen dem Küstenkanal und der Ohe zum Stillstand.

Die 22-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, wurde jedoch leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 10.000 Euro geschätzt.

