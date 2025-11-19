Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Umfangreiche Präsenzkontrollen in der Fußgängerzone - über 120 Verstöße geahndet

Meppen (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025, führte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim umfangreiche Präsenzkontrollen in der Fußgängerzone der Meppener Altstadt durch. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Meppen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Öffentliche Ordnung der Stadt Meppen.

Hintergrund der Maßnahme ist, dass es im Bereich der Fußgängerzone regelmäßig zu Verstößen gegen die dort geltenden Durchfahrtsbeschränkungen für Fahrzeuge, insbesondere für Fahrräder und Elektrokleinstfahrzeuge, kommt. Ziel der Aktion war es, die Sicherheit des Fußgängerverkehrs zu erhöhen, die Regelungen sichtbar durchzusetzen und gleichzeitig die polizeiliche Präsenz im Hinblick auf den am 24. November beginnenden Weihnachtsmarkt zu verstärken.

Während der Kontrolle wurden insgesamt 120 Ordnungswidrigkeiten wegen Missachtung des Durchfahrtsverbots festgestellt, ein Elektrokleinstfahrzeug ohne erforderliche Haftpflichtversicherung angehalten sowie 18 verkehrserzieherische Gespräche mit Kindern geführt.

Die Polizei kündigt an, auch künftig verstärkt Kontrollen in sensiblen Verkehrsbereichen durchzuführen, um die Sicherheit im öffentlichen Raum weiter zu erhöhen.

