Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Eine Person bei Unfall auf der A31 Fahrer verletzt

Emsbüren (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025, gegen 16:10 Uhr, kam es auf der A31 in Fahrtrichtung Norden bei Emsbüren zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fahrer eines Seat befuhr den Überholfahrstreifen und wechselte bei plötzlich einsetzendem Hagel auf den Hauptfahrstreifen. Hierbei geriet der Pkw ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Wildschutzzaun. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste im Zuge der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell