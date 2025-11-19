Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Uelsen - Firmenfahrzeug samt Werkzeugen entwendet
Uelsen (ots)
Im Zeitraum von Montag, 17.11.2025, 18:30 Uhr, bis Dienstag, 18.11.2025, 06:10 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Firmen-Pkw von einem Parkplatz an der Gölenkamper Straße in Uelsen. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen VW Transporter, in dem sich zum Tatzeitpunkt diverse Werkzeuge und Arbeitsmaterialien befanden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.
