Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Einbruch in Haus

Messingen (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025, kam es zwischen 22:55 Uhr und 23:05 Uhr zu einem Einbruch in ein Bauernhaus an der Frerener Straße in Messingen. Ein bislang unbekannter männlicher Täter verschaffte sich durch gewaltsames Öffnen einer seitlichen Eingangstür Zutritt zu dem Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Objekt nichts entwendet. Der Täter flüchtete im Anschluss auf einem Fahrrad in Richtung Ortskern Messingen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

