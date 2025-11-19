Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Diebstahl von schweren Stahlplatten

Emsbüren (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 14.11.2025, 11:30 Uhr, bis Montag, 17.11.2025, 08:00 Uhr wurden von einer Baustelle an der Straße Auf dem Hörtel in Emsbüren zwei massive Stahlplatten mit den Abmessungen 6 x 2 Meter und einem Gewicht von jeweils 1,2 Tonnen entwendet. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Platten ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein geeignetes Transportfahrzeug sowie technische Hilfsmittel erforderlich waren. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden.

