Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Diebstahl aus Pkw auf Supermarktparkplatz

Salzbergen (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025, kam es zwischen 18:20 Uhr und 18:50 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Straße Gillenbrink in Salzbergen, zu einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug. Ein bislang unbekannter Täter öffnete auf bislang ungeklärte Weise das verschlossene Fahrzeug und entwendete daraus einen Rucksack samt Inhalt. Im Rucksack befanden sich unter anderem Bargeld sowie ein Smartphone. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

