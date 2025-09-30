Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen und hohen Sachschäden

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montagmorgen (29.09.2025) kam es gegen 06:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der Grodener Chaussee. Eine 72-jährige Cuxhavenerin wollte mit ihrem PKW auf das Grundstück eines dortigen Hotels nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden PKW einer 60-jährigen Cuxhavenerin. Durch den Unfall erlitt die 60-jährige Frau leichte Verletzungen, Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt.

Hagen im Bremischen. Gegen 19:40 Uhr kam es auf der Straße Amtsdamm in Hagen zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Beverstedter geriet mit seinem PKW auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem Straßenbaum. Sein 21-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

