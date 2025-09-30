PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen und hohen Sachschäden

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montagmorgen (29.09.2025) kam es gegen 06:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der Grodener Chaussee. Eine 72-jährige Cuxhavenerin wollte mit ihrem PKW auf das Grundstück eines dortigen Hotels nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden PKW einer 60-jährigen Cuxhavenerin. Durch den Unfall erlitt die 60-jährige Frau leichte Verletzungen, Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt.

Hagen im Bremischen. Gegen 19:40 Uhr kam es auf der Straße Amtsdamm in Hagen zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Beverstedter geriet mit seinem PKW auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem Straßenbaum. Sein 21-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 14:12

    POL-CUX: Widerstand gegen Polizeibeamte in Altenwalde - ein Beamter leicht verletzt

    Cuxhaven (ots) - Altenwalde. Am gestrigen Sonntag (28.09.2025) befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher mit seinem Fahrrad gegen 17:55 Uhr den anlässlich des Straßenfestes gesperrten Verkehrsbereich an der Hauptstraße in Altenwalde. Als er durch einen 47-jährigen Polizeibeamten, welcher zur Verkehrslenkung eingesetzt war, auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:48

    POL-CUX: Massive Alkoholisierung einer Autofahrerin mit gefährlicher Fahrweise in Wehden

    Cuxhaven (ots) - Wehden. Am gestrigen Sonntag (28.09.2025) wurde gegen 14:50 Uhr eine 55-jährige Frau aus Wehden mit ihrem PKW auf der Wehdener Straße kontrolliert, nachdem Sie bereits vorher mit einer sehr auffälligen und gefährlichen Fahrweise aufgefallen war. Ein Alkoholtest erbrachte den Grund der Fahraufälligkeiten. Er zeigte einen Wert von über 3,5 ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 12:23

    POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle mit schwer verletzten Motorradfahrern in Hemmoor und auf der BAB27

    Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am gestrigen Sonntag (28.09.2025) kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad auf dem Heerweg in Hemmoor. Ein 89-jähriger Hemmoorer wollte mit seinem PKW links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden, 35-jährigen Bremervörder auf seinem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren