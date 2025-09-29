Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Massive Alkoholisierung einer Autofahrerin mit gefährlicher Fahrweise in Wehden

Cuxhaven (ots)

Wehden. Am gestrigen Sonntag (28.09.2025) wurde gegen 14:50 Uhr eine 55-jährige Frau aus Wehden mit ihrem PKW auf der Wehdener Straße kontrolliert, nachdem Sie bereits vorher mit einer sehr auffälligen und gefährlichen Fahrweise aufgefallen war. Ein Alkoholtest erbrachte den Grund der Fahraufälligkeiten. Er zeigte einen Wert von über 3,5 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

