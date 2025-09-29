Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle mit schwer verletzten Motorradfahrern in Hemmoor und auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am gestrigen Sonntag (28.09.2025) kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad auf dem Heerweg in Hemmoor. Ein 89-jähriger Hemmoorer wollte mit seinem PKW links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden, 35-jährigen Bremervörder auf seinem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, der PKW rollte im Anschluss zusätzlich gegen den PKW eines 56-jährigen Mannes aus Cadenberge. Durch den Unfall erlitt der Motorradfahrer schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Bremerhaven/BAB27. Gegen 16:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 in Fahrtrichtung Süden im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen. Ein 69-jähriger Bremerhavener kam im Kurvenbereich alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Motorrad der Marke BMW. Der Fahrzeugführer verletzte sich dabei schwer, während seine 66-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Beide wurden in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden. Der Abfahrtsbereich der Anschlussstelle war für ca. 30 Minuten gesperrt.

