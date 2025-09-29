Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Rollerfahrer gefährdet bei Verfolgungsfahrt andere Verkehrsteilnehmer

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bremerhaven. Am Sonntagnachmittag (28.09.2025) wollten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 16:20 Uhr einen Rollerfahrer (KKR) im Bereich der Bahnhofsallee in Debstedt kontrollieren.

Dieser entzog sich der Kontrolle durch Flucht und fuhr durch die Feldmark in Richtung Bremerhaven. Dabei wurden auch innerorts und im Bereich von Zonen mit erlaubten 30 km/h Geschwindigkeiten von über 80 km/h erreicht, bevor die Verfolgung im Bereich Akazienweg/Seidelbastweg in Bremerhaven abgebrochen werden musste.

Die weiteren Ermittlungen erhärteten einen Tatverdacht gegen einen 15-jährigen Jugendlichen aus Bremerhaven. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt sind auch Passantinnen und Passanten gegebenfalls gefährdet worden. Diese oder Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich, bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell