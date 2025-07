POL-WAF: Warendorf. VW Multivan angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Feuerwehr und Polizei sind am Montagabend (30.06.2025, 21.07. Uhr) zu einem Dachgeschossbrand in der Walther-Rathenau-Straße in Ahlen gerufen worden. Nach rund einer Stunde hatten Kräfte der Feuerwehr die Flammen gelöscht, verletzt wurde niemand. Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen, der Brandort ist beschlagnahmt. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle ...

