Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Widerstand gegen Polizeibeamte in Altenwalde - ein Beamter leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Altenwalde. Am gestrigen Sonntag (28.09.2025) befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher mit seinem Fahrrad gegen 17:55 Uhr den anlässlich des Straßenfestes gesperrten Verkehrsbereich an der Hauptstraße in Altenwalde.

Als er durch einen 47-jährigen Polizeibeamten, welcher zur Verkehrslenkung eingesetzt war, auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, näherte sich ein 37-jähriger Altenwalder der Situation und hielt zunächst das Fahrrad des Jugendlichen fest. Als er aufgefordert wurde dies zu unterlassen und die Situation zu verlassen wurde der Mann hoch aggressiv. Trotz mehrmaliger Aufforderungen weigerte er sich die Situation zu verlassen. Er verhielt sich weiterhin hoch aggressiv und musste daraufhin zu Boden gebracht werden, wogegen er massiven Widerstand leistete. Hierbei kam auch ein 51-jähriger Polizeibeamter zur Hilfe, welcher privat auf dem Straßenfest unterwegs war.

Der Mann wurde im Anschluss für eine Blutprobenentnahme zur Dienststelle gerbracht. Er stand unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss.

Der 47-jährige Polizeibeamte wurde leicht verletzt, bleibt aber dienstfähig.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

