Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Gefährliches Driften im Kreisverkehr - Polizei sucht Zeugen

Spelle (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025, gegen 12:34 Uhr, kam es im Kreisverkehr an der Schapener Straße in Spelle zu einem gefährlichen Verkehrsmanöver. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem BMW mehrfach driftend durch den Kreisverkehr. Laut Zeugenaussage durchfuhr der Fahrer den Kreisel 7 bis 8 Mal mit hoher Geschwindigkeit, wobei die Reifen lautstark quietschten. Dabei soll der Pkw mehreren einfahrenden Fahrzeugen gefährlich nahegekommen sein. Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen BMW mit Teckklenburger Kennzeichen handeln. Der Fahrer wird als männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, mit kurzen Haaren beschrieben. Die Polizei bittet weitere Zeugen, insbesondere gefährdete Fahrzeugführer, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360zu melden.

