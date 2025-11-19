PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Unerlaubtes Entfernen nach Unfall in Meppen

Meppen (ots)

Am 16. November kam es zwischen 12:38 und 13:10 Uhr auf dem Parkplatz des Emsbades in der Straße Nagelshof zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Opel Corsa parkte seinen Pkw in der gekennzeichneten Parklücke des Betreibers des Restaurants Marmaris. Daraufhin stellte der Geschädigte seinen VW Up! schräg zu. Beim Ausparken stieß der Fahrer des Opel mit seinem Heck gegen die Beifahrertür des VW Up! und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

