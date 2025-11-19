Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unerlaubtes Entfernen nach Unfall in Meppen

Meppen (ots)

Am 16. November kam es zwischen 12:38 und 13:10 Uhr auf dem Parkplatz des Emsbades in der Straße Nagelshof zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Opel Corsa parkte seinen Pkw in der gekennzeichneten Parklücke des Betreibers des Restaurants Marmaris. Daraufhin stellte der Geschädigte seinen VW Up! schräg zu. Beim Ausparken stieß der Fahrer des Opel mit seinem Heck gegen die Beifahrertür des VW Up! und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter 05931/9490 zu melden.

