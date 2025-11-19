PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Unfall auf der BAB 31

Rhede (ots)

Am frühen Morgen des 19. November 2025 kam es auf der Bundesautobahn 31 in Fahrtrichtung Süden bei Rhede zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Fahrerin eines Kia überholte auf Höhe einen 36-jährigen Fahrer mit Sattelzug. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die 22-Jährige dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw geriet nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke, anschließend mit dem Sattelzug und schließlich mit der Außenleitplanke. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 16.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 19.11.2025 – 08:10

    POL-EL: Spelle - Gefährliches Driften im Kreisverkehr - Polizei sucht Zeugen

    Spelle (ots) - Am Dienstag, 18.11.2025, gegen 12:34 Uhr, kam es im Kreisverkehr an der Schapener Straße in Spelle zu einem gefährlichen Verkehrsmanöver. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem BMW mehrfach driftend durch den Kreisverkehr. Laut Zeugenaussage durchfuhr der Fahrer den Kreisel 7 bis 8 Mal mit hoher Geschwindigkeit, wobei die Reifen ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 08:09

    POL-EL: Emsbüren - Eine Person bei Unfall auf der A31 Fahrer verletzt

    Emsbüren (ots) - Am Dienstag, 18.11.2025, gegen 16:10 Uhr, kam es auf der A31 in Fahrtrichtung Norden bei Emsbüren zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fahrer eines Seat befuhr den Überholfahrstreifen und wechselte bei plötzlich einsetzendem Hagel auf den Hauptfahrstreifen. Hierbei geriet der Pkw ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ...

    mehr
