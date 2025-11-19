Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Unfall auf der BAB 31

Rhede (ots)

Am frühen Morgen des 19. November 2025 kam es auf der Bundesautobahn 31 in Fahrtrichtung Süden bei Rhede zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Fahrerin eines Kia überholte auf Höhe einen 36-jährigen Fahrer mit Sattelzug. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die 22-Jährige dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw geriet nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke, anschließend mit dem Sattelzug und schließlich mit der Außenleitplanke. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 16.000 Euro.

