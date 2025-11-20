PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Salzbergen - Einbruch in Rohbau

Salzbergen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 18.11.2025, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, 19.11.2025, 08:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Rohbau in der Feldstraße im Ortsteil Holsten in Salzbergen. Im Inneren des Gebäudes durchtrennten die Täter mehrere Kupferkabel und entwendeten diese anschließend. Darüber hinaus versuchten sie, eine im Rohbau befindliche Metalltür gewaltsam aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte jedoch - die Tür blieb verschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Feldstraße beobachtet haben, sich der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

