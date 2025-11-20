Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Einbruch in Rohbau

Salzbergen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 18.11.2025, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, 19.11.2025, 08:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Rohbau in der Feldstraße im Ortsteil Holsten in Salzbergen. Im Inneren des Gebäudes durchtrennten die Täter mehrere Kupferkabel und entwendeten diese anschließend. Darüber hinaus versuchten sie, eine im Rohbau befindliche Metalltür gewaltsam aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte jedoch - die Tür blieb verschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Feldstraße beobachtet haben, sich der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

