Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Pkw

Lingen (ots)

Am Mittwoch, 19.11.2025, kam es in der Poststraße in Lingen zu einem schnellen Diebstahl aus einem verschlossenen Fahrzeug. Zwischen 17:12 Uhr und 17:14 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person Bargeld aus einem Ford, der auf einem Kurzzeitparkplatz abgestellt war. Der Täter entwendete Bargeld aus dem im Fahrzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 285 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell