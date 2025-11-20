PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Sachbeschädigung an Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht vom 11. auf den 12. November kam es im Bad Bentheimer Ortsteil Gildehaus zu einer Sachbeschädigung an der Fensterfront einer mittlerweile geschlossenen Bäckereifiliale in der Straße Neuer Weg. Nach bisherigen Erkenntnissen haben unbekannte Täter mit zwei größeren Kieselsteinen Löcher in das Schaufenster geworfen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 07:51

    POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

    Papenburg (ots) - Am Mittwoch, 19.11.2025, kam es zwischen 20:40 Uhr und 20:52 Uhr auf dem Parkplatz des Combi-Marktes in der Straße Umländerwiek links in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den dort abgestellten Citroën C1. Nach dem Zusammenstoß verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne die erforderlichen Maßnahmen zur Schadensregulierung zu treffen. ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 07:50

    POL-EL: Papenburg - Geparkter Transporter beschädigt

    Papenburg (ots) - Am Mittwoch, 19.11.2025, kam es im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bergstraße in Papenburg. Ein am Straßenrand geparkter Toyota ProAce wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Bergstraße aus Richtung Sonnentaustraße und kollidierte mit dem abgestellten Transporter. Anschließend entfernte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren