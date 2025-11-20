Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Sachbeschädigung an Bäckereifiliale - Zeugen gesucht
Bad Bentheim (ots)
In der Nacht vom 11. auf den 12. November kam es im Bad Bentheimer Ortsteil Gildehaus zu einer Sachbeschädigung an der Fensterfront einer mittlerweile geschlossenen Bäckereifiliale in der Straße Neuer Weg. Nach bisherigen Erkenntnissen haben unbekannte Täter mit zwei größeren Kieselsteinen Löcher in das Schaufenster geworfen.
Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell