Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Sachbeschädigung an Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht vom 11. auf den 12. November kam es im Bad Bentheimer Ortsteil Gildehaus zu einer Sachbeschädigung an der Fensterfront einer mittlerweile geschlossenen Bäckereifiliale in der Straße Neuer Weg. Nach bisherigen Erkenntnissen haben unbekannte Täter mit zwei größeren Kieselsteinen Löcher in das Schaufenster geworfen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

