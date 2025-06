Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Polizisten als Schlangenfänger - Eigentümer gesucht

Schleswig (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag meldeten aufmerksame Passanten eine größere Schlange im Abelsteg in Schleswig. Durch die Polizei konnte die Schlange festgestellt, eingefangen werden und im weiteren Verlauf an die Feuerwehr und schließlich an einen Reptilienfachmann übergeben werden.

Gegen 10:45 Uhr wurde die Polizei in den Husumer Baum Ecke Abelsteg in Schleswig entsandt, nachdem Passanten den Notruf nach einer Schlangensichtung gewählt hatten. Durch die Beamten konnte eine ca. 120 Zentimeter lange Schlange vor Ort festgestellt werden, die sich auf der Straße fortbewegte. Unter Zuhilfenahme einer verschließbaren Einkaufstasche konnte die Schlange, bei der es sich nach ersten Erkenntnissen um eine nicht giftige Kornnatter handelte, eingefangen und bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Schleswig sicher verwahrt werden. Die Feuerwehr übergab die Schlange im weiteren Verlauf an einen Reptilienfachmann.

Bei der Kornnatter handelt es sich um keine heimische Schlangenart, die hierzulande jedoch häufig als Haustier in Terrarien gehalten wird. Der oder die Eigentümer/in wird gebeten sich mit der zuständigen Ordnungsbehörde der Stadt Schleswig unter der Telefonnummer 04621/814332 in Verbindung zu setzen.

