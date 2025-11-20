Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Großkontrolle auf der A30 - Polizei überprüft gewerblichen Güter- und Personenverkehr sowie Individualverkehr

Bad Bentheim (ots)

Am Mittwoch führte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim umfangreiche Verkehrskontrollen sowohl stationär auf der BAB 30 als auch mobil im grenznahen Raum durch. Ziel der Maßnahmen war die Überwachung des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs sowie die Kontrolle des allgemeinen Straßenverkehrs. Die stationäre Kontrolle fand auf dem Rastplatz Waldseite-Süd (Fahrtrichtung Osten). Ergänzend dazu führten Einsatzkräfte mobile Kontrollen im gesamten Zuständigkeitsbereich durch - mit besonderem Fokus auf den Grenzraum zu den Niederlanden. Insgesamt wurden 38 Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit 46 Insassen kontrolliert. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten 23 Verstöße fest, darunter: ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, mehrere Verstöße gegen die Sozialvorschriften, technische Mängel sowie Verstöße gegen die Ladungssicherung und gegen die Abmessungsvorschriften Im Zuge der Kontrollen wurden 15 Identitätsfeststellungen, zwei Sicherheitsleistungen in Höhe von zusammen 200 Euro sowie fünf Untersagungen der Weiterfahrt ausgesprochen. Die Polizei wertet die Kontrollmaßnahmen als erfolgreiches Zusammenspiel von Verkehrssicherheitsarbeit und präventiver Gefahrenabwehr. Weitere Schwerpunktkontrollen sind geplant.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell