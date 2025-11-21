POL-EL: Nordhorn - 400 Liter Diesel aus LKW gestohlen

Lähden (ots) - In der Zeit von gestern, 16:30 Uhr bis heute, 05:30 Uhr kam es auf der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam mit seinem Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 46 aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er beschädigte dabei die Leitschutzplanke, einen Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu ...

mehr