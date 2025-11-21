Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - 400 Liter Diesel aus LKW gestohlen
Nordhorn (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Tank eines an der Karl-Braun-Straße abgestellten schwarzen LKW der Marke "Volvo" mit auffällig grünem Bauschuttcontainer auf der Ladefläche. Anschließend entwendeten sie ca. 400 Liter Diesel aus dem Fahrzeug und flüchteten mit Ihrer Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.
