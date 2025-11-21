PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Einbruch in Einfamilienhaus

Meppen (ots)

Zwischen dem 16. November 2025, 17:00 Uhr, und dem 20. November 2025, 18:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Straße "An der Weiche" gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus erlangt. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Welche Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht abschließend fest.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

