FW-M: Kleinkind bei schwerem Verkehrsunfall verstorben(Berg am Laim)

München (ots)

Montag, 10. November 2025, 15.30 Uhr

Kreillerstraße + St.-Veit-Straße

Am Montagnachmittag ist es im Kreuzungsbereich Kreillerstraße / St.-Veit-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem mehrere Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Ein Kleinkind erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Eine 37-jährige Frau war mit zwei Kindern auf dem Rücksitz in ihrem Skoda im Kreuzungsbereich unterwegs, als es mit dem BMW eines 60-Jährigen zum Zusammenstoß kam. Im Fahrzeug des Mannes befand sich noch eine Mitfahrerin.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr versorgten gemeinsam mit mehreren Rettungsdienst- und Notarztteams die Verletzten. Ein Kleinkind musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Sämtliche am Unfall beteiligte Personen wurden in verschiedene Münchner Kliniken transportiert. Trotz aller Bemühungen verstarb das Kind später im Krankenhaus.

Zur Höhe des Sachschadens konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Das Unfallkommando der Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Während der Unfallaufnahme kam es rund drei Stunden lang zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zwei Teams des Kriseninterventionsdienstes München waren in die Betreuung beteiligter und betroffener Personen eingebunden.

