Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Durchsuchungen und weitere Ermittlungen nach Raubserie im Raum Nordhorn/Neuenhaus

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim (ots)

Im Zusammenhang mit mehreren schweren Raubstraftaten im Bereich Nordhorn und Neuenhaus hat die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim am gestrigen Tag erneut umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Die Maßnahmen stehen im direkten Zusammenhang mit einer Raubserie, die seit dem Jahr 2022 andauert und in wechselnder personeller Zusammensetzung von überwiegend jungen Tätern begangen wurde.

Bereits im Februar dieses Jahres hatte die Fachkommissariat 2 (FK2) der Polizeiinspektion die Ermittlungen zu den Raubüberfällen auf Tankstellen in Neuenhaus und Nordhorn vom 15. und 23. Februar 2025 übernommen. Diese Ermittlungen führten in den vergangenen Monaten zu insgesamt 30 Durchsuchungen sowie zur Festnahme von neun Beschuldigten im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. Gegen acht der Festgenommenen wurden Haftbefehle erlassen; wobei sich derzeit noch drei in Untersuchungshaft befinden. Eine weitere Person befindet sich zwischenzeitlich in Strafhaft.

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass die Gruppierung - in wechselnden Konstellationen - für mindestens sechs Taten verantwortlich ist. Darunter befinden sich fünf Raubüberfälle auf Tankstellen sowie ein schwerer Raub zum Nachteil eines Wohnungseigentümers. Ob den Beschuldigten weitere Taten zuzuordnen sind und welche individuelle Beteiligung im Einzelnen vorliegt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurden erneut umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Unter anderem fanden die Einsatzkräfte Tatbekleidung, die nach erster Einschätzung einzelnen Taten zugeordnet werden kann. Die Täter sollen bei mehreren Überfällen teils äußerst brutal vorgegangen sein. Opfer wurden dabei mit Gegenständen geschlagen und zum Teil erheblich verletzt. Zudem erbeuteten die Täter bei ihren Taten zusammengerechnet Bargeld im fünfstelligen Bereich. Mehrere Geschädigte stehen nach wie vor unter dem Eindruck der Ereignisse und werden betreut.

An den Maßnahmen waren Kräfte der Bereitschaftspolizei Osnabrück, der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim, des Polizeikommissariats Nordhorn sowie Angehörige der Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen der Staatsanwaltschaft Osnabrück beteiligt. Die Durchsuchungen stehen darüber hinaus im Kontext eines schweren Raubes vom 8. Juni 2025 in einer Wohnung in Marklohe.

"Die Maßnahmen sind Bestandteil eines durch die Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen der Staatsanwaltschaft Osnabrück gemeinsam mit der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim geführten Ermittlungsverfahrens."

Kriminaldirektor Martin Lammers, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim, betont: "Die Serie dieser brutalen Raubtaten beschäftigt uns seit Jahren. Die jetzt durchgeführten Maßnahmen sind ein weiterer wichtiger Schritt, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Ermittlungen sind äußerst arbeitsintensiv und verlangen von allen Beteiligten höchste Sorgfalt. Wir werden weiterhin konsequent aufklären und die Strukturen vollständig durchleuchten."

Die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim hebt die hervorragende Zusammenarbeit aller beteiligten Behörden hervor. Besonders die enge Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück, die intensive Ermittlungsarbeit der Fachkommissariate sowie der engagierte Einsatz der eingesetzten Kräfte haben maßgeblich zu den bisherigen Ermittlungserfolgen beigetragen.

Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauert an. Weitere Ermittlungen - auch zu möglichen zusätzlichen Beteiligten - werden mit Hochdruck fortgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell