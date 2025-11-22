Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Freitagmittag, 21. November 2025, ist es gegen 12:40 Uhr auf der Meppener Straße in Höhe der Hausnummer 58 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen.

Ein 29-jähriger Fahrer eines Audi A4 war aus dem Kreisverkehr Meppener Straße / Willy-Brandt-Ring kommend in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem 28-jährigen Fußgänger kam. Dieser überquerte zu diesem Zeitpunkt den dortigen Fußgängerüberweg.

Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden im Bereich der Front und der Windschutzscheibe.

