Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch auf Baustellengelände - Werkzeuge im Wert von 25.000 Euro gestohlen

Nordhorn (ots)

Zwischen Freitag, 21. November 2025, 13:30 Uhr, und Samstag, 22. November 2025, 3:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ein Baustellengelände an der Heinrich-Focke-Straße betreten. Die Unbekannten verschafften sich über ein Bauzaunelement Zutritt und öffneten gewaltsam einen Baucontainer. Aus dem Inneren entwendeten sie hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert von rund 25.000 Euro. Zudem wurde ein Radlader aufgebrochen und daraus Kraftstoff entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter 05921 3090 zu melden.

