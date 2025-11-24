PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Meppen (ots)

Am Wochenende kam es in Meppen zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Straße Am Jüdischen Friedhof zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall zwischen Samstag, 22.11.2025, 15:00 Uhr, und Sonntag, 23.11.2025, 14:30 Uhr. Der Unbekannte schlug mit einem Stein die Glasscheibe der Hauseingangstür ein. Es blieb beim Versuch - in das Gebäude gelangte der Täter nicht. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

